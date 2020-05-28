Uykudan kalkınca hayatının şokunu yaşadı
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Uykudan kalkınca hayatının şokunu yaşadı

Bursa'nın İznik ilçesinde öğle arası şekerleme yapan bir çiftçi uyandığında hayatının şokunu yaşadı.

Uykudan kalkınca hayatının şokunu yaşadı
28.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:46

Bursa'nın İznik ilçesinde öğle arası şekerleme yapan bir çiftçi uyandığında hayatının şokunu yaşadı. Bahçeye giren kimliği belirsiz hırsızlar 2 saat içerisinde 3 tane kiraz ağacının tüm meyvelerini toplayıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çakırca Mahallesi'nde yaşandı. Kiraz ve erik üreticisi Ragıp Ablay, kirazlarını topladığı esnada dinlenmek için tarladaki kulübesine gitti. Burada 2 saat uyuyan çiftçi uyandığında tarlasında 3 ağaçtaki kirazın toplandığı görünce şaşkına döndü.

Konuyla ilgili konuşan Ablay, "Dinlenmek için kulübeme girdim. Bir saat bilemedin iki saat dinlendim uyandığımda bir gördüm ki kirazlar toplanmış. 3 tane ağacı ne zaman geldiniz de topladınız. İnanılır gibi değil iyiki uyurken bizi götürmemişler" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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