Uykudan kalkınca hayatının şokunu yaşadı Bursa'nın İznik ilçesinde öğle arası şekerleme yapan bir çiftçi uyandığında hayatının şokunu yaşadı.

Bursa'nın İznik ilçesinde öğle arası şekerleme yapan bir çiftçi uyandığında hayatının şokunu yaşadı. Bahçeye giren kimliği belirsiz hırsızlar 2 saat içerisinde 3 tane kiraz ağacının tüm meyvelerini toplayıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çakırca Mahallesi'nde yaşandı. Kiraz ve erik üreticisi Ragıp Ablay, kirazlarını topladığı esnada dinlenmek için tarladaki kulübesine gitti. Burada 2 saat uyuyan çiftçi uyandığında tarlasında 3 ağaçtaki kirazın toplandığı görünce şaşkına döndü.

Konuyla ilgili konuşan Ablay, "Dinlenmek için kulübeme girdim. Bir saat bilemedin iki saat dinlendim uyandığımda bir gördüm ki kirazlar toplanmış. 3 tane ağacı ne zaman geldiniz de topladınız. İnanılır gibi değil iyiki uyurken bizi götürmemişler" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA