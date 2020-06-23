Uykuda yakalansalardı sonu facia olacaktı
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Uykuda yakalansalardı sonu facia olacaktı

İzmir'de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı.

Uykuda yakalansalardı sonu facia olacaktı
23.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:46

İzmir'de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı.

Sabahın ilk saatlerinde kıyı kesimlerde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde tüm İzmir'i etkisi altına aldı. Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki derenin sağanak yağmur nedeniyle taşması sonucu 143. Sokak'ta bulunan birçok ev ve iş yerini su bastı. Alt katlarda oturan vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Yağmur sularının taşıdığı çamurlar da evleri basarken eşyalar da kullanılmaz hale geldi.

"UYKUDA YAKALANIRSAK CANIMIZDAN OLURUZ"

Evlerini aniden su bastığını söyleyen Asiye Yılmaz, çok korktukları ı ifade ederek, "Her zaman yağmur yağıyordu ama böyle olmuyordu. Bu sefer çok kötüydü. Evlerimizi su bastı. Yavaş yağıyordu, birden yağmur bastırınca dere taştı. Elim ayağım titriyor. Evimize su girdi kovalarla suyu çıkartmaya çalıştık. Girişlere taşlarla set yapmaya çalıştık. Uyanıkken yakalandık bu kez ama uykuda yakalanırsak canımızdan oluruz" diyerek durumun ciddiyetini gözleri önüne serdi.

(Ali Gözeten - Halil Karahan - Salih Yılmazsoy/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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