Uyku Yoksunluğu Pek Çok Hastalığı Tetikliyor
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Uyku Yoksunluğu Pek Çok Hastalığı Tetikliyor

Norweigan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma uyku yoksunluğu yaşayan kişilerin uzun vadede oldukça ciddi sorunlar ile karşılaşabileceğini ortaya koyuyor.

Uyku Yoksunluğu Pek Çok Hastalığı Tetikliyor
19.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:56

Norweigan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma uyku yoksunluğu yaşayan kişilerin uzun vadede oldukça ciddi sorunlar ile karşılaşabileceğini ortaya koyuyor. Buna göre az uyuyan kişiler, ileri zamanlarda pek çok hastalıkla karşılaşma riskine sahip. İşte yapılan araştırmaya dair merak edilen detaylar!

Uyku Yoksunluğu Nelere Yol Açıyor

Uzun süredir yapılan gözlemlere göre yeterli seviyede uyumak kişilerin günlük yaşamlarını kontrol altına alabilmeleri adına oldukça önemli. Kişilerdeki uyku ihtiyacı kişinin alışkın olduğu yaşam tarzına, yaşına ve diğer pek çok etkene bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak genel uyarılarda gençlerin günde 9 saat, yetişkinlerin günde 8 saat ve ileri yaş grubundakilerin de günde 7 saat uyuması tavsiye ediliyor.

Peki önerilen saatlerden daha az uyuyan kişiler ne gibi sorunlar yaşayabilir?

Uyku yoksunluğu dikkat bozukluğu, yüksek tansiyon, aşırı iştah, obezite, artan kanser riski ve daha fazla soruna yol açabilir. Bu uyarılara karşın halen pek çok insanın tavsiye edilen miktarda dinlendirici uyku alamadığı gözlemleniyor. Yapılan yeni bir çalışma, tavsiye edilenden iki saat daha az uyuyan kişilerde duyguların köreldiğini ve odaklanma ile ilgili ciddi sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor.

Bu olumsuz etkiler, kendi yataklarında uyumalarına ve günlük yaşam tarzlarına devam etmelerine rağmen üç gün gibi kısa bir sürede ortaya çıkıyor.

Katılımcıların daha az uyuduğu zamanlarda tepki sürelerinde bir azalmanın olduğu ancak orantılı bir şekilde daha fazla hata yapmaya meyilli oldukları gözlemlendi. Buna ek olarak az uyuyan kişilerin kısa vadede depresyon gibi sorunlarla karşılaşmadığı tespit edildi. Buna karşın uzun vadede zihinsel sağlık sorunları ile karşılaşılması mümkün olabilir.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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