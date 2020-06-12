Uyku problemini yenmenin püf noktaları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uyku problemini yenmenin püf noktaları

Uyku probleminin koronavirüs sürecinde arttığını söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sema Yıldız, "Negatif yönde etkilendiğimizi düşündüğümüz internet haberleri, sosyal medya paylaşımlarından mümkün olduğunca uzaklaşın" dedi.

Uyku problemini yenmenin püf noktaları
12.06.2020 16:28 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:12

Uyku probleminin koronavirüs sürecinde arttığını söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sema Yıldız, "Negatif yönde etkilendiğimizi düşündüğümüz internet haberleri, sosyal medya paylaşımlarından mümkün olduğunca uzaklaşın" dedi.

Uykunun günlük yaşam döngüsünde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sema Yıldız, uyku bozuklukları hakkın bilgi verdi. Dr. Yıldız, "Uyku insan ömrünün uzun bir dönemini kapsamaktadır. Bu önemli ihtiyacımızı karşılayabilmemiz diğer bedensel fonksiyonel işlevlerimizi yerine getirebilmemiz açısından da önemlidir. Bireyler arası uyku döngüsü saatleri, süresi değişkenlik gösterebilir. Fiziksel koşullar ve dış etkenlerde uyku düzeninde önemli yer tutmaktadır" diye konuştu.

KORONAVİRÜS UYKU DÜZENİNİ DEĞİŞTİRDİ

Koronavirüs salgınının uyku düzenimizde değişiklikler oluşturduğunu belirten Dr. Yıldız, "Bu süreçte hepimizin hayatında etkilenmeler hissettik, uyku düzenimizde bozukluklar gelişti. Düzensiz aralıklar ile uyumak, çok uzun süreli ya da tam tersi kısa ve derin olmayan uyku hali, uykuya dalamama, gece uyanmaları, dinlendirmeyen uyku şeklinde şikayetlerde artış gözlemledik" ifadelerini kullandı.  

"YANLIŞ BİLGİLENDİRMELERDEN UZAK DURUN"

Kronik bir hastalığı olmayan sağlıklı bireylerde uyku problemini önlemek için hijyenin önemine vurgu yapan Dr. Yıldız, "Uyku hijyeninde uykuya dalmayı zorlaştırıcı faktörler gözden geçirilebilir. Akşam saatlerinde uyarıcı etkili yiyecek–içecek ve elektronik eşyalardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Geç saatlerde tüketilen alkollü ve kafeinli içecekler, enerji içecekleri, yüksek kalorili ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme uykuya dalmayı zorlaştırabilmektedir. Akdeniz tipi ve düşük kalorili beslenme düzenini benimsememiz gerekmektedir. TV, bilgisayar ve cep telefonu kullanımını yine belli saatlerden sonra azaltmamız da uyku kalitesi ve uykuya dalma açısından önemlidir" dedi.

STRESTEN UZAK DURUN

Dr. Yıldız, "Pandemi süreci haberleri ile sosyal medya paylaşımları hepimizin son dönemdeki en çok ilgimizi çeken ve zaman harcadığımız uğraşlarımız oldu. Güncel konuları ve bilgileri takip etmemizin faydalarının yanı sıra kirlilik oluşturan yanlış bilgilendirme yazıları da görüyoruz. Bilgi kirliliği, fiziksel yaşantımızı etkileyerek, stresi de arttırmakta ve psikolojik etkilenmeleri beraberinde getirmektedir. Bunların sonucu olarak günlük uyku düzenimizde bozulmalar olmaktadır. Negatif yönde etkilendiğimizi düşündüğümüz internet haberleri, sosyal medya paylaşımlarından mümkün olduğunca uzaklaşmak ruh sağlığımız için de önemlidir. Stres ve takıntıların artması ve buna bağlı uyku düzensizlikleri pandemi döneminde sık görülmektedir" diye konuştu.  

                                                                                             


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Haber
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak Haber
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
'Kızım mağdurken zanlı oldu' dedi, elinde kalan saçlarını gösterdi
"Kızım mağdurken zanlı oldu" dedi, elinde kalan saçlarını gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin İrem Derici Fatma Girik Mariah Carey Gülben Ergen
Spor Can Bartu Bülent Uygun Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Çocuk Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Uyku problemini yenmenin püf noktaları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 17:45:25. #1.15#
title