Uyku problemi yaşayanlara vişneli yoğurt önerisi
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Uyku problemi yaşayanlara vişneli yoğurt önerisi

Uyku problemi yaşayanlara vişneli yoğurt önerisiBESLENME Uzmanı ve Diyetisyen Deniz Zünbülcan, uyku problemi yaşayan kişilerin uyumadan önce süt, yoğurt, muz, kivi, vişne gibi gıdaları tüketmeleri gerektiğini söyledi.

01.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:23

Uyku problemi yaşayanlara vişneli yoğurt önerisi

BESLENME Uzmanı ve Diyetisyen Deniz Zünbülcan, uyku problemi yaşayan kişilerin uyumadan önce süt, yoğurt, muz, kivi, vişne gibi gıdaları tüketmeleri gerektiğini söyledi. Zünbülcan, vişneli yoğurdurn da iyi bir seçenek olduğunu kaydetti.

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Deniz Zünbülcan, hava sıcaklıklarının artmasıyla kişilerin uyku problemi yaşadıklarını dile getirerek, uyku problemi yaşayanların bazı gıdaları sıkça tüketmesi gerektiğini söyledi.

Uyku problemi yaşayan kişiler serotonin hormonunun artıracak besinlere yönelmesi gerektiğine dikkati çeken Zünbülcan, bu besinleri ise; muz, kivi, süt, tavuk, hindi eti olarak sayabiliriz. Serotonin hormonu yanında melatonin hormonunun da çok önemli olduğunu vurgulayan Zülbülcan, "Bu hormonu artıracak besinlerde kabak çekirdeği, badem, melisa çayı ve vişnedir. Uyku problemi yaşayan kişiler vişneyi ara öğün olarak kullanabilirler. Örneğin vişneli yoğurt uyku problemi yaşayan kişiler için iyi bir alternatif olabilir" dedi.

'LAVANTA YAĞI YASTIĞA DAMLATABİLİRLER'

Uyku problemi yaşayan kişilerin yastıklarına lavanta yağı damlatabileceklerini de tavsiye eden Zünbülcan, "Uçucu yağlardan da uyku problemi yaşayan kişiler faydalanabilir. Örneğin kişiler, yastıklarına damlatacakları 3-4 damla lavanta yağı ile uykuya dalma sürecini hızlandırabilirler. Öte yandan tüketecekleri çaylar da var. Örneğin; papatya çayı, melisa çayı kişilerin rahat uyumasını sağlar" dedi. Uyku düzensizliği yaşayan kişilerin su tüketimine de dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Zünbülcan, "Su tüketimi uyku problemi yaşayan kişiler için çok önemlidir. Kişi uyku düzensizliği yaşıyorsa uykudan uyanıp idrara kalkıyorsa mutlaka uyumadan birkaç saat önce su ve sıvı tüketimini sonlandırması gerekiyor" diye konuştu.

Uyku problemi yaşayanlara vişneli yoğurt önerisi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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