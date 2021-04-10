"Uyku Laboratuvarı"nda 10 yılda 9 bin 250 hasta şifa buldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 10 yıldır hizmet veren uyku laboratuvarında, bugüne kadar uyku problemi ve uyku apnesi sorunu yaşayan 9 bin 250 hasta şifa buldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 10 yıldır hizmet veren uyku laboratuvarında, bugüne kadar uyku problemi ve uyku apnesi sorunu yaşayan 9 bin 250 hasta şifa buldu.

Hastanenin Kulak Burun Boğaz Kliniğinde 22 Mart 2011'de kurulan uyku laboratuvarına gelen hastalar, bir gün boyunca dikkatli şekilde takip ediliyor.

Hastaların uyku sırasında beyin dalgaları, göz hareketleri, ağız ve burundan hava akımı, horlama, kalp hızı, bacak hareketleri ve oksijen seviyeleri ölçülüyor. Daha sonra yapılan detaylı analizlerle hastaya teşhis konuluyor.

Bugüne kadar uyku problemi ve uyku apnesi sorunu yaşayan 9 bin 250 hasta, aldıkları tedavinin ardından rahat uyumaya başladı.

Eğitim laboratuvarı olarak da kullanılıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Eyigör, AA muhabirine, uyku laboratuvarında 5 teknisyen ve 2 sertifikalı kulak burun boğaz uzmanıyla hizmet verdiklerini söyledi.

Hastaları, göğüs hastalıkları, nöroloji, kardiyoloji, gerektiği zaman psikiyatrist ve çocuk hastalıkları uzmanlarıyla değerlendirerek tedavi ettiklerini belirten Eyigör, "Tedavi sürecinin başında hastaya tanı koyabilmek için aileden hastanın uyurken videosunu çekerek bize getirmelerini istiyoruz. Bu video bize ön tanı açısından değerli bilgiler veriyor." dedi.

Uyku apnesi hastalığının günümüzde çok yaygın olarak görüldüğünü, hastaların çeşitli şikayetlerle kendilerine başvurduğunu anlatan Eyigör, "Detaylı kulak, burun, boğaz muayenesinin ardından hastalarımızı bir gece uyku laboratuvarında misafir ediyoruz. Uyku düzeni, kalp ve solunum değerlerini öğrenmek için cihazlara bağlıyor, bu şekilde hastalara yüzde 100 tanı koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Eyigör, ayrıca uyku laboratuvarının Uyku Derneği tarafından akredite edilerek eğitim laboratuvarı olarak eğitim verdiğini dile getirdi.

Tedavi sonrası hastaların günlük yaşamı normale dönüyor

Gördüğü tedaviyle uyku apnesi rahatsızlığından kurtulan Ali Galip Baltaoğlu ise 15 yıldır yaşadığı rahatsızlıktan kurtulmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gece sağlıklı uyuyamadığı için gündüz uyuma ihtiyacı duyduğunu ifade eden Baltaoğlu, "Uzun yolculuklarda defalarca arabamı park edip, uyuduğumu bilirim. Gece uyuyamadığım için yüksek tansiyon şikayetiyle uyanıyordum. Bir yıl önce uyku laboratuvarında uyku apnesi teşhisi konuldu. Buradaki tedavinin ardından hayatım değişti. Şimdi rahat uyku uyuduğum için artık daha çok rüya görmeye başladım. Tansiyonum normale döndü." diye konuştu.

Hastalardan Ömer Sakarya ise uzun süredir uyku apnesi sıkıntısı yaşadığını, laboratuvarda gördüğü tedavi sayesinde sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam