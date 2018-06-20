Uyku Hastalıkları Ciddi Sağlık Sorunlarına Sebep Olabilir"

Medicana Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Salih Bilgin, sağlıklı uykunun önemi ve uyku apnesi konusunda bilgi verdi.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, insanın hayatının yaklaşık üçte birini uyuyarak geçirdiğine işaret etti.

Uyku sürelerinin genetik faktörlerin etkisi ile kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini belirten Bilgin, "Doğuştan itibaren belirlenmiş bu süreyi belirli limitler dışında değiştirmek mümkün olmamaktadır. Süreyi kısaltmak zorunda kaldığımızda 'uyku yoksunluğu' sonucu görülen istenmeyen belirtilerle karşılaşmaktayız. İş hayatı, verimlilik ve trafik kazaları ile uyku ve uyku bozukluklarının ilişkilerinin ortaya konulması, uyku bozukluklarının ayrı bir disiplin olmasında önemli kaldırım taşlarını oluşturmuştur." ifadesini kullandı.

"Haftada 2-3 gece uykuya dalmakta güçlük çekiyorum, yatakta sürekli bacaklarımı hareket ettirmek zorunda kalıyorum, yeterli süre uyumama rağmen gün içinde yorgun ve uykulu oluyorum, gece nefes alamama hissi ile uyanıyorum, gece en az bir kez tuvalete gitmek zorunda kalıyorum, geceleri baş, boyun veya göğsümde terleme oluyor, sabah yorgun ve baş ağrısı ile uyanıyorum." gibi sorunlardan üç veya daha fazlasına "evet" cevabı verenlerin uyku hastalığı olabileceğini anlatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Uyku hastalıkları günlük aktivitenizi ve sosyal yaşantınızı bozmasının yanı sıra çok daha ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Uyku tıbbı, geniş bir hastalık yelpazesine sahip olması nedeniyle göğüs hastalıkları, nöroloji, psikiyatri, KBB başta olmak üzere diğer bilim dalları ile birlikte multidisipliner bir yaklaşımı gerektirir.



Sürekli ve şiddetli horlaması olanlar, eğer eşleri solunum durması fark ediyorsa veya kendileri uykudan yorgun ve baş ağrısı ile uyanıyorlarsa, gündüz kendilerini uykulu hissediyorlarsa mutlaka hekime başvurmalı ve en az bir gece uyku laboratuvarında incelenmelidir. Bazen sadece muayene ile tanı konabilirken, bazen de hastaya uyku tetkikleri yapılarak altta yatan sebepler ortaya konulabilir. Uyku tetkikleri hastanın evinde, yatağında veya uyku bozuklukları merkezinde yapılabilir. Tüm gece laboratuvarda ve teknisyen kontrolünde yapılan polisomnografi, uyku tetkiki için altın standarttır."