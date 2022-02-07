Uygurlar Pekin Kış Olimpiyatları'nı Protesto Etti - Haberler
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Uygurlar Pekin Kış Olimpiyatları'nı Protesto Etti

DailyMotion.com - Güncel
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İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğu yakınında toplanan bir grup, Çin'in başkenti Pekin'de bugün başlayan 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nı protesto etti.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğu yakınında toplanan bir grup, Çin'in başkenti Pekin'de bugün başlayan 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nı protesto etti. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği tarafından düzenlenen protestoya yaklaşık 400 kişi katıldı

DailyMotion.com - Güncel

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