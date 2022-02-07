Uygurlar Pekin Kış Olimpiyatları'nı Protesto Etti

İSTANBUL (DailyMotion.com) - İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğu yakınında toplanan bir grup, Çin'in başkenti Pekin'de bugün başlayan 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nı protesto etti. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği tarafından düzenlenen protestoya yaklaşık 400 kişi katıldı

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