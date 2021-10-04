Uygurlar Çin'in 72'nci Kuruluş Yıldönümünü Protesto Etti - Haberler
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Uygurlar Çin'in 72'nci Kuruluş Yıldönümünü Protesto Etti

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği'nin çağrısıyla Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında toplanan yaklaşık 500 protestocu, ellerinde Doğu Türkistan bayraklarıyla Çin aleyhine sloganlar attı.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği'nin çağrısıyla Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında toplanan yaklaşık 500 protestocu, ellerinde Doğu Türkistan bayraklarıyla Çin aleyhine sloganlar attı

Uygurlar Çin'in 72'nci Kuruluş Yıldönümünü Protesto Etti
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