Uygurlar Çin'in 72'nci Kuruluş Yıldönümünü Protesto Etti
Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği'nin çağrısıyla Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında toplanan yaklaşık 500 protestocu, ellerinde Doğu Türkistan bayraklarıyla Çin aleyhine sloganlar attı.
İSTANBUL (DailyMotion.com) - Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği'nin çağrısıyla Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında toplanan yaklaşık 500 protestocu, ellerinde Doğu Türkistan bayraklarıyla Çin aleyhine sloganlar attı
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