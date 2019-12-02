Uygur Türkü Tursun: Haber alamadığım çocuğumun toplama kampında olduğunu TikTok videosunda gördüm

02.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:10

Çin'in Doğu Türkistan bölgesinde hamile kaldığı yedinci çocuğunun can güvenliği için Türkiye'ye göç eden Kalbinur Tursun, 5 çocuğu ve kocasından oldu. Tursun'un kocası geride bıraktıkları 5 çocuğunu almaya gittiği Çin'de 'terör' suçlamasıyla hapse atıldı. Tursun ailesinin bir çocuğu ise Çin'in toplama kamplarında çekilen TikTok videosunda görüldü.





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Çin hükümeti, Uygur Türklerinin çoğalmasını istemiyor ve ikiden fazla doğumu yasaklıyor







2016 yılının nisan ayında İstanbul'a olan bu göçün nedeni, karnındaki bebeğinin can güvenliğinin olmaması. İddiasına göre; Çin hükümeti Uygur Türklerinin çoğalmasını istemiyor ve ikiden fazla doğumu yasaklıyor. Bu korku yüzünden Tursun, Doğu Türkistan'ın (Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin) başkenti Urumçi dışında yedinci çocuğunu doğurmaya karar veriyor. Zaten altı çocuğunu da Urimçi dışında doğurduğunu söylüyor. Euronews.com'da Görüntüle