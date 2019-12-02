Uygur Türkü Tursun: Haber alamadığım çocuğumun toplama kampında olduğunu TikTok videosunda gördüm
Çin'in Doğu Türkistan bölgesinde hamile kaldığı yedinci çocuğunun can güvenliği için Türkiye'ye göç eden Kalbinur Tursun, 5 çocuğu ve kocasından oldu.
02.12.2019 20:03 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:03
Çin'in Doğu Türkistan bölgesinde hamile kaldığı yedinci çocuğunun can güvenliği için Türkiye'ye göç eden Kalbinur Tursun, 5 çocuğu ve kocasından oldu. Tursun ailesinin bir çocuğu ise Çin'in toplama kamplarında çekilen TikTok videosunda görüldü.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Uygur Türkü Tursun: Haber alamadığım çocuğumun toplama kampında olduğunu TikTok videosunda gördüm