Uygur Türkü Nurmuhammed Tohti için gıyabi cenaze namazı

Zorla tutulduğu Çin'deki "toplama kampı"nda hayatını kaybeden Uygur Türkü yazar Nurmuhammed Tohti için Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma sonrası kılınan gıyabi cenaze namazına, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Destici, gıyabi cenaze namazı sonrasında yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'da yaşananları yerinde izlemek için Çin Büyükelçiliğine müracaatta bulunduklarını ancak bu talebin geri çevrildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Nurmuhammed Tohti'nin haksız, hukuksuz bir şekilde gözaltına alınarak toplama kamplarına götürüp daha sonra orada ağır şartlar altında çalıştırmaya ya da yaşamaya mahkum eden, sağlık sorunları olduğu halde tedavisine imkan vermeyip adeta ölüme terk eden Çin yönetimini kınıyor ve lanetliyorum. Doğu Türkistan'daki zulüm 1949 işgalinden bu yana aralıksız bir şekilde devam ediyor."

Doğu Türkistan'da soykırımın devam ettiğini aktaran Destici, "Oradaki kardeşlerimizi Türklükten, Müslümanlıktan koparmaya çalışıyorlar, Çinlileştirilme operasyonlarına tabi tutuyorlar. Elbette ki zafer Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin olacaktır. Çin, haksız hukuksuz ve zalimce katliamlar gerçekleştirerek işgal ettiği Doğu Türkistan'dan çıkacaktır, çıkarılacaktır, defedilecektir." ifadelerini kullandı.

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hidayet Oğuzhan ise, Çin'deki toplama kamplarında çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Doğu Türkistan'da her gün çok sayıda insan katlediliyor, işkence görüyor, şehit ediliyor. Halen kamplarda tutulan yüzlerce insan var. Doğu Türkistan'daki mücadelemiz kadim bir mücadeledir. Doğu Türkistan, 70 senedir Çin komünist rejiminin işgali altında. Doğu Türkistan'da yaşananları yerinde incelemek için Türk Hükümetinin, bölgeye heyet göndermesini talep ediyoruz."

Konuşmaların ardından, Nurmuhammed Tohti için dua edildi.

Kaynak: AA