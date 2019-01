Uygur Türklerinden İyi Parti'ye Teşekkür Ziyareti

Çin'deki insanlık dışı uygulamalardan kaçarak hayatlarını kurtarma telaşı ile Türkiye'ye sığınan, 11 Uygur Türk'ü günlerce tutuldukları polis merkezinden serbest bırakılıp Türkiye'ye giriş yapma izni verildikten sonra İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu ziyaret etti.

11 Uygur Türkü, yaşadıkları sıkıntıları gündeme getiren Kavuncu ve İYİ Partililere teşekkür etti.

Göreve gelir gelmez ilk olarak bizzat Atatürk Havalimanı Polis Merkezine giderek orada tutulan Uygur Türklerinin durumunu inceleyen Kavuncu, İYİ Parti'nin çabalarının sonucunu almaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kavuncu; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in her fırsatta Doğu Türkistan'daki zulüme değindiğini ve devlet yetkililerine her daim çağrıda bulunduğunu hatırlatarak İYİ Parti'nin soydaşlarımızın her daim yanında olduğunu belirtti.

Buğra Kavuncu baskı, şiddet ve zulümün bir noktadan sonra beraberinde radikalleşmeyi de getirebileceği tehlikesini de vurgulayarak Uygur Türklerine "Sizleri insan hakları konusundaki bu haklı arayışınızdan saptırmak ve yoldan çıkarıp terör örgütlerine çekmeye teşebbüs edenler olursa, sakın ola tuzağa düşmeyin!" uyarısında da bulundu.

Doğu Türkistan'daki Uygur Türlerinin yaşadıklarının tamamen insan hakları ile ilgili bir mesele olduğunun altını çizen İYİ Parti İstanbul İl Başkanı, meselenin siyaset üstü olduğunu, bundan sonra da soydaşın, mağdurun yanında yer alarak çözüm olmaya devam edeceklerini ifade etti.

11 Uygur Türküne ziyarette, kendileri için çabalayan bir başka isim olan Araştırmacı Yazar Hamit Göktürk de eşlik etti.Ziyaretin sonunda Buğra Kavuncu'ya Doğu Türkistan'a özel sanza (sütlü ekmek) hediye edildi.

Kaynak: Bültenler