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Uygur Türklerinden Çin protestosu

Uygur Türklerinden Çin protestosu
AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Doğu Türkistan Alimler Birliği üyeleri ve İstanbul'da yaşayan Uygur Türkleri, Çin yönetiminin Müslümanlara yönelik uygulamalarını protesto etti.

İSTANBUL (AA) - Doğu Türkistan Alimler Birliği üyeleri ve İstanbul'da yaşayan Uygur Türkleri, Çin yönetiminin Müslümanlara yönelik uygulamalarını protesto etti.

Sarıyer'deki Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu'na çıkan Hamam Yokuşu Sokak'ın girişinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Uygur Türkleri, ellerindeki bayrak ve dövizlerle Çin yönetimine tepki gösterdi.

Doğu Türkistan Alimler Birliği Genel Başkanı Ataullah Şahyar, yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman Türk halkının 72 yıldır zulüm, soykırım ve asimile politikasının hedefi olduğunu söyledi.

Çin yönetiminin "İslam'ın Çinlileştirilmesi" ve "İslam'ın Çin tarzı komünizme hizmet ettirilmesi" yönündeki politikaları sonrası bazı Çinlilerin İslam ve Müslümanlara saygısızlık yaptığını savunan Şahyar, İslam alemini, Türk dünyasını Çin rejiminin işlediği suçlara karşı çıkmaya ve etkili tavır almaya çağırdı.

Açıklama birliğin Başkanvekili Mahmutcan Damollam tarafından Arapça, Yönetim Kurulu Üyesi Borhan Uluğyol tarafından da İngilizce okundu.

Polis ekipleri, basın açıklaması için Hamam Yokuşu Sokak'ı araç ve yaya trafiğine kapatırken çevrede güvenlik önlemi aldı.

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AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri

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