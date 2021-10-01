Uygur Türkleri, Tibetliler ve Hong Konglular Çin karşıtı gösteri düzenledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da Uygur Türkleri, Hong Konglular ve Tibetliler, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 72. yıldönümünde azınlıklara yönelik politikaları dolayısıyla Çin karşıtı gösteri düzenledi.