Uygur Türkleri için BM toplantısı öncesi '1 milyon imza' kampanyası
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Uygur Türkleri için BM toplantısı öncesi '1 milyon imza' kampanyası

Doğu Türkistan'daki kamplarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlenecek toplantı öncesi uluslararası kamuoyu baskısı oluşturmak ve boykot çağrısı yapmak için imza kampanyası başlatıldı..

27.02.2020 18:49 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:49
Uygur Türkleri için BM toplantısı öncesi '1 milyon imza' kampanyası

'daki kamplarla ilgili olarak 'de (BM) düzenlenecek toplantı öncesi uluslararası kamuoyu baskısı oluşturmak ve boykot çağrısı yapmak için imza kampanyası yapılıyor.


Avaaz.org sitesinde başlatılan ve 1 milyon imza hedefi konulan kampanyada perşembe günü öğleden sonra saatleri itibarı ile 750 bin imzaya ulaşıldı ve bu sayının 1 milyonu fazlasıyla geçmesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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