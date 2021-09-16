Uygur Türkleri Cenevre'de BM önünde fotoğraf sergisi açtı - Haberler
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Uygur Türkleri Cenevre'de BM önünde fotoğraf sergisi açtı

AA / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel
Uygur Türkleri Cenevre'de BM önünde fotoğraf sergisi açtı

İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik uyguladığı baskı politikalarını anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik uyguladığı baskı politikalarını anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

BM Cenevre Ofisi önündeki sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda, Dünya Uygur Kongresi ile ABD'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği'nin ortaklaşa açtığı sergi kapsamında çadır kuruldu.

Uygur Türklerinin başlarından geçen olayların anlatıldığı serginin 18 Eylül'e kadar ziyaret edilebileceği belirtildi.

Sergideki görevliler, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 48'inci oturumunu Cenevre'de yaptığını, amaçlarının Uygur Türklerinin sesini dünyaya duyurmak olduğunu kaydetti.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyunca eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, BM verilerine göre, en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin, kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Uygur Türkleri Cenevre'de BM önünde fotoğraf sergisi açtı

Uygur Türkleri Cenevre'de BM önünde fotoğraf sergisi açtı

Uygur Türkleri Cenevre'de BM önünde fotoğraf sergisi açtı

Uygur Türkleri Cenevre'de BM önünde fotoğraf sergisi açtı

AA / Bayram Altuğ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Uygur Türkleri Cenevre'de BM önünde fotoğraf sergisi açtı - Haberler
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