Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti

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Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı uyguladığı baskı ve işkencelere tepki amacıyla Brüksel'de protesto gösterisi düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Albertine meydanında toplanan Belçika Uygurlar Derneği ve Türk sivil toplum kuruluşları, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı uygulanan baskı ve işkencelere tepki gösterdi.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı gösteride "Uygurlara özgürlük", "Soykırımı durdurun", "Toplama kamplarını kapatın" yazılı pankartlar açıldı.

Yağmur altında devam eden gösteride Fransızca, İngilizce ve Flemenkçe yapılan konuşmalarda, yaklaşık 3 milyon Uygur Türkü'nün Çin tarafından toplama kamplarına kapatıldığı, Çin'in bu gerçeklerin dünya tarafından bilinmesini istemediği, toplama kampları kurmanın insan hakları ihlali olduğu vurgulandı.

Belçika Uygurlar Derneği Başkanı Abdulmuttalip Omerov da yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin, Müslümanların oruç tutmasını ve namaz kılmasını yasaklayarak baskıcı politikalar yürüttüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir