Uygur kökenli Doğu Türkistan Vali Yardımcısı BM'de toplama kamplarını övdü: Önleyici terör tedbiri

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'a atadığı Sincan Bölge Vali Yardımcısı Erkin Tuniyaz, milyonlarca Uygur Türkünün zorla tutulduğu toplama kamplarını savundu.

Tuniyaz, Birlemiş Milletler Cenevre Ofisi'nde başlayan ve 12 Temmuz'a kadar sürecek BM İnsan Hakları Konseyinin 41'inci oturumunda yaptığı konuşmada, "Yasalara uygun olarak mesleki eğitim merkezleri kurarak, dini aşırılıktan etkilenenleri eğitmeyi ve küçük adli suçlar işleyenleri de korumayı amaçlıyoruz. Bu onların terör ve aşırılık kurbanı olmalarını önleyecektir." iddiasında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle