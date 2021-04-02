Uygur Akademisi Yürütme Kurulu Başkanı Karahan, Uygur Türkü kızların Çinlilerle zorla evlendirildiğini öne sürdü
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Uygur Akademisi Yürütme Kurulu Başkanı Karahan, Uygur Türkü kızların Çinlilerle zorla evlendirildiğini öne sürdü

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Uygur Akademisi Yürütme Kurulu Başkanı Karahan, Uygur Türkü kızların Çinlilerle zorla evlendirildiğini öne sürdü

Uygur Akademisi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdülhamit Karahan, Çin'in, Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türkü kızları zorla Çinlilerle evlendirmeye çalıştığını savundu.

Uygur Akademisi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdülhamit Karahan, Çin'in, Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türkü kızları zorla Çinlilerle evlendirmeye çalıştığını savundu.

Karahan, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği ve İHH Edirne Şubesi iş birliğinde çevrim içi düzenlenen "Doğu Türkistan'da Neler Oluyor" panelinde yaptığı konuşmada, Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskıların sürdüğünü, bölgede büyük insan hakları ihlalleri yaşandığını söyledi.

Karahan, bölgedeki Türklerin kültürlerini, geleneklerini ve inançlarını yaşamalarına müsaade edilmediğine dikkati çekti.

Uygur Türkü kızlarının Çinlilerle zorla evlendirildiğini iddia eden Karahan, "Ailesine baskı yapılarak, işkence yapılarak Çinlilerle evliliğe zorlanıyorlar. Uygur kızları ve aileleri, bu zorla evlendirilme girişimlerine itiraz dahi edemiyor. Çinliler bütün her şeyi silmek için uğraşıyor." dedi.

Karahan, Uygur Türklerinin Çinlileştirilmeye çalışıldığını, yıkılan geleneksel Türk evlerinin yerine Çin tarzı evler inşa edildiğini söyledi.

Uygur Türklerinin büyük baskılara maruz kaldığını anlatan Karahan, "Çin'e karşı kendi kültürünü savunan, kendi dinini ve milletini seven insanları bastırmak için her yerde polis ve asker gücü kullanılıyor. Köylerde bile her yerde bu güç kullanılıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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