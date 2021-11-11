Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin TL ceza - Haberler
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Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin TL ceza

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Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin TL ceza

Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin TL cezaANKARA'da, veteriner hekim N.B.O.'nun köpek eğitim merkezine yapılan baskında, uygunsuz koşullarda beslendiği belirlenen 17 köpeğe el koyulurken, 34 bin TL ceza uygulandı.

Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin TL ceza

ANKARA'da, veteriner hekim N.B.O.'nun köpek eğitim merkezine yapılan baskında, uygunsuz koşullarda beslendiği belirlenen 17 köpeğe el koyulurken, 34 bin TL ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, hayvanseverin CİMER'e yaptığı başvuru üzerine Etimesgut'ta veteriner hekim N.B.O.'ya ait köpek eğitim merkezine baskın düzenledi. Ruhsatı olduğu belirlenen köpek eğitim merkezinde farklı ırklardan 4'ü yavru 17 köpeğin bulunduğu belirlendi ancak hayvanların derme çatma kafeslerde, uygunsuz koşullarda beslendiği tespit edildi. El koyulan köpekler, Sincan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'ne teslim edildi. Veteriner hekim N.B.O.'ya ise 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında toplam 34 bin TL ceza kesildi. Öte yandan köpeklerin, tedavilerinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin TL ceza

Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin TL ceza

Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin TL ceza

Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin TL ceza

Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin TL ceza

Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin TL ceza

Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin TL ceza

Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin TL ceza

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