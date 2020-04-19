Uygunsuz görüntü ile şantaj ve gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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Manisa, Polis, Güncel

Uygunsuz görüntü ile şantaj ve gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı

MANİSA'da İbrahim K.'yi silahla tehdit edip, uygunsuz görüntülerini çekerek şantajla parasını gasp ettikleri ileri sürülen 5 şüpheliden 4 polis tarafından yakalandı.

19.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:59
Uygunsuz görüntü ile şantaj ve gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı

MANİSA'da İbrahim K.'yi silahla tehdit edip, uygunsuz görüntülerini çekerek şantajla parasını gasp ettikleri ileri sürülen 5 şüpheliden 4 polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden polisteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Operasyon kapsamında firari 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne geçen 12 Nisan'da müracaat eden İbrahim K., kendisini darp edip, uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj yaptıklarını ileri sürdüğü 5 kişiden şikayetçi oldu. İbrahim K., polisteki ifadesinde, 10 Nisan günü sosyal medya üzerinden tanıştığı 'bayan_deniz' kullanıcı isimli bir erkek ile aynı gün ilişki için evinde buluştuklarını ve bir süre sonra elinde silah olan 2 kişinin yan odadan çıkıp, kendisini darp ederek çıplak videolarını çekip, şantaj yaptıklarını anlattı. İbrahim K., ifadesinde, şüphelilerin kredi kartı ve banka kartlarını da alarak 4 bin lirasını gasp ettiklerini, ertesi gün tekrar aramaları üzerine 2 bin 200 lira verdiğini belirtip, 10 bin lira para istediklerini ancak 16 Nisan'a kadar zaman isteyip, buluşma ayarladığını da anlattı.

PARALARI TESLİM ETTİ, OPERASYON BAŞLADIBunun üzerine polis, plan yapıp, İbrahim K., ile ortak hareket etti. Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'ndeki buluşma noktasında İbrahim K.'nin önceden seri numarası alınmış paraları şüphelilerden birine teslim etmesi üzerine operasyonu başlattı. Şüpheli, A.Y. (27) suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında ele geçirilen 7.65 milimetre çapındaki tabancaya el konuldu. Gözaltına alınan A.Y.'nin ifadesinden yola çıkan polis, ertesi gün A.İ.E. (30) de gözaltına aldı. Soruşturmayı daha da derinleştiren polis, bu sabah şüpheliler H.E. (31) ile A.B.'yi (34) de evlerinde gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden polisteki işlemleri tamamlanan A.Y. ile A.İ.E., bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Bugün gözaltına alınan diğer 2 şüphelini ise polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Operasyon kapsamında firari 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Kaynak: DHA

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