Uygun yüksekliğe konulmayan el dezenfektanları çocukların göz sağlığı için riskli
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Uygun yüksekliğe konulmayan el dezenfektanları çocukların göz sağlığı için riskli

22.01.2021 19:49 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:49
Uygun yüksekliğe konulmayan el dezenfektanları çocukların göz sağlığı için riskli

Fransız bilim insanlarının yaptığı bir çalışma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kullanımı yaygınlaşan el dezenfektanlarının çocukların göz hizasındaki noktalara konulmasının göz sağlığı konusunda risk oluşturduğunu ortaya koydu.

Fransız bilim insanlarının yaptığı bir çalışma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kullanımı yaygınlaşan el dezenfektanlarının çocukların göz hizasındaki noktalara konulmasının göz sağlığı konusunda risk oluşturduğunu ortaya koydu.

CNN'in haberine göre, Fransız bilim insanları çalışma kapsamında Fransız Zehir Kontrol Merkezi'nden 2020 yılının nisan-ağustos aylarında gözlerine el dezenfektanı bulaşan çocuklara ilişkin vakaları inceledi. Alışveriş merkezi ve mağaza gibi halka açık alanlarda kurulan dezenfeksiyon noktalarının çocuklar için büyük risk oluşturduğu belirtilen çalışmada, 2020'de uygun yüksekliğe konulmayan açık alanlardaki el dezenfektanlarına bağlı 63 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

Çocuklarda meydana gelen göz yaralanmalarının, el dezenfektanı stantlarından genellikle çocukların göz seviyesi hizası olan 1 metre yüksekliğinde olmasından kaynaklandığı aktarılan çalışmada, gözün maruz kaldığı kimyasallar nedeniyle zarar görmesi vakalarının 2019'da yüzde 1,3'ünü, 2020'de yüzde 9,9'unu el dezenfektanlarının oluşturduğuna dikkat çekildi.

Çalışmada alışveriş merkezlerinde çocuklara uygun yükseklikte stantların kurulması, çocuklara el dezenfektanlarının nasıl kullanılacağının öğretilmesi ve çocukların dezenfektan yerine su ve sabun kullanımının teşvik edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Araştırma "JAMA Opthamology" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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