Uygun: "Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli"
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Uygun: "Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli"

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Spor

- Uygun: "Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Lige nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin çok önemlidir" "Rizespor olarak oyun anlayışı, felsefesi ve kazanma azmiyle çok iyi bir takımı önümüzdeki günlerde hep beraber izleyeceğiz"...

- Uygun: "Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun:

"Lige nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin çok önemlidir"

"Rizespor olarak oyun anlayışı, felsefesi ve kazanma azmiyle çok iyi bir takımı önümüzdeki günlerde hep beraber izleyeceğiz"

ANTALYA - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, sakat ve eksik futbolcuların kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemlidir. Çok iyi bir takımı önümüzdeki günlerde izleteceğiz" dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, takımdaki eksikliklerin işlerini zorlaştırdığını ve zor bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Remmy, Boldrin, Phiri gibi futbolcuların mevkisel eksikliklerin haftalardır işlerini zorlaştırdığını belirten Uygun, "Bir ay sonraki süreçte yeni yönetim ve 18'e yakın futbolcunun gittiği ortam ve ondan sonra yeniden kurduğumuz ve kurmaya devam ettiğimiz bir takım. Milli takım arası bize iyi gelecek. Sakatlarımız düzelecek. Transferlerimiz gelecek ve ondan sonra arzuladığımız Rizespor'u hep beraber izleyeceğiz" diye konuştu.

"İyi Rizespor'u izlettireceğiz"

"Lige nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin çok önemlidir" diyen Uygun, "Rizespor olarak oyun anlayışı, felsefesi ve kazanma azmiyle çok iyi bir takımı önümüzdeki günlerde hep beraber izleyeceğiz. Bugün maalesef 96. dakikada penaltıdan mağlup ayrıldık. Antalyaspor'u tebrik ediyoruz" dedi.

"Sessiz kaldı"

Bir gazetecinin hakemin penaltı kararlarını sorduğu, soruya Uygun, cevap vermeden mimikleriyle yaklaşık 1 dakika sessiz kaldı.

Uygun: 'Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli'
Uygun: 'Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli'
Uygun: 'Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli'
Uygun: 'Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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