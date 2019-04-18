Uygun İlik Bulunamayan Öykü Arin Ameliyata Giriyor, Yarı Uyumlu Nakil İçin Annesi Donör Olacak

Lösemi hastalığının bir türü olan Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 4 yaşındaki yaşındaki Öykü Arin için geçtiğimiz kasım ayından bu yana uygun ilik bulunamadı. Bugün ameliyata alınacak olan küçük Öykü'ye, anne Eylem Şen Yazıcı tarafından yarım uyumlu nakil gerçekleştirilecek.

Ancak tam uyumlu kök hücre arayışlarıysa tüm hızıyla sürüyor. "Öykü Arin'e umut ol" isimli sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda yarı uyumlu nakil başarısız olduğu taktirde ya da JMML tekrar ettiği taktirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekeceğinden 10/10 uyumlu donör arayışının devam ettiği bilgisi yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle