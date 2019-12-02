Uygun fiyatlı ürünler semt pazarlarında

02.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:15

Kayseri'de bulunan semt pazarları, sebze ve meyveleri uygun fiyatla vatandaşa sunmaya devam ediyor.



Kayserili vatandaşlar, ihtiyacı olan sebze ve meyveleri semt pazarlarında uygun fiyata bulabiliyor. 40 yıldır pazarcılık yapan esnaf Mustafa Öztürk; pazarlarda fiyatların uygun olduğunu ifade ederek; "Yaz fiyatına mallar satılıyor. Bugün 2 TL'ye patlıcan satılıyor. Vatandaşta para yok. Canı çıkıyor, cebinden para çıkmıyor. 1 TL'ye dere otu, semiz otu bunlar para değil" dedi.



"Hala ıspanak satılmıyor"



20 yıldır pazarcılık yapan Yunus Demir ise vatandaşın yaklaşık 1 ay önce duyduğu haberlerden dolayı hala ıspanak almadığını dile getirerek; "Tamamıyla televizyona bağımlı bir millet olmuşuz. Geçenlerde ıspanağa iftira atıldı. Halbuki hiçbir alakası olmayan nedenden dolayı. Şuanda ıspanağı satamıyoruz. Aradan hemen hemen 1 ay geçti, müşteri geliyor diyor ki; 'Ispanak zehirli. Ben alamam' diyor. Tarlada kaldı, esnafın elinde kalıyor, buraya getiriyoruz satılmıyor. Vatandaşın bunu kafasından silmesi lazım. Normalde satışımız güzel ama inşallah her şey düzelir. Fiyatlar diğer şehirlere nazaran şuanda çok uygun" ifadelerini kullandı.



Semt pazarlarında ortalama olarak domates kilosu 3 TL, mandalina 6 kilo 10 TL, biber kilosu 3 TL, elma kilosu 2 TL, limon kilosu 3 TL'den satılıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA