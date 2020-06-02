Uygun Fiyatlı OnePlus Z Telefonun Özellikleri Açığa Çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uygun Fiyatlı OnePlus Z Telefonun Özellikleri Açığa Çıktı

OnePlus, amiral gemisi akıllı telefonlarını (OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro) Nisan ayında tanıtmıştı. Serinin uygun fiyatlı modeli olacak OnePlus Z henüz tanıtılmadı ancak çok yakında görebiliriz.

Uygun Fiyatlı OnePlus Z Telefonun Özellikleri Açığa Çıktı
02.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:50

OnePlus, amiral gemisi akıllı telefonlarını (OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro) Nisan ayında tanıtmıştı. Serinin uygun fiyatlı modeli olacak OnePlus Z henüz tanıtılmadı ancak çok yakında görebiliriz. Geekbench'te AC2003 model numarasıyla listelenen OnePlus Z telefonun özellikleri de açığa çıkmış oldu. OnePlus Z teknik özellikleri haberimizde.

OnePlus 8 ve 8 Pro, Nisan ayı ortasında resmi olarak tanıtılmış, OnePlus 8 serisi özellikleri ve fiyatı resmileşmişti. OnePlus 8, 700 dolar; OnePlus 8 Pro, 899 dolardan satışa sunuldu. OnePlus 8 Türkiye'ye gelecek mi, OnePlus 8 Türkiye fiyatı ne olacak? merakla bekliyoruz. Bir e-ticaret sitesinde OnePlus Türkiye garantili olarak satılan OnePlus 7T Pro'nun fiyatının 9000 TL olması Türkiye'deki kullanıcıları OnePlus Z modeline yönlendirecektir. Serinin en uygun fiyatlı modeli olacağı söylenen OnePlus Z henüz tanıtılmadı, ne zaman tanıtılacağı da açıklanmadı. Geekbench'te OnePlus AC2003 olarak gözüken cihazın OnePlus Z olduğu söyleniyor.

OnePlus Z Özellikleri

OnePlus Z'nin Geekbench'te tek çekirdek bölümünde 612 puan, çok çekirdek testind 1955 puan aldığı görülüyor. Telefonun aldığı puanlara ve anakarta bakarak, Qualcomm Snapdragon 765G işlemcili yeni bir orta seviye telefon geliyor diyebiliriz. Cihazın 12GB RAM ile güçlendirildiği ve Android 10 işletim sistemi üzerinde çalıştığı da görülüyor.

OnePlus Z teknik özellikleri açığa çıksa da tasarımı ne olacak? sorusunun hala net bir yanıtı yok. OnePlus Z, şimdiye kadar gizemini korumayı başardı. Sadece ekranın ortasında delik çentik, arkada üçlü kamera kurulumu olacağını gösteren render görseller paylaşıldı. Yüksek ihtimal 90Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED ekranla yüz yüze geleceğiz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor Haber
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı Haber
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı Haber
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir Haber
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı Haber
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Hükümetin 'cinsel ilişki yasağı' İngiltere'de alay konusu oldu
Hükümetin "cinsel ilişki yasağı" İngiltere'de alay konusu oldu
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı, 3 ay sonra yeniden kapılarını açtı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı, 3 ay sonra yeniden kapılarını açtı
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
ABD'deki gösterileri 'İç terör' olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
ABD'deki gösterileri "İç terör" olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koronavirüsten korumak için Beştepe'de alınan tedbirler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koronavirüsten korumak için Beştepe'de alınan tedbirler
Karadeniz'de zararlı kelebek paniği! Üreticiler tarım alanları için endişeleniyor
Karadeniz'de zararlı kelebek paniği! Üreticiler tarım alanları için endişeleniyor
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Dere yatağına düşen otomobil alev aldı! Sürücü hayatını kaybetti
Dere yatağına düşen otomobil alev aldı! Sürücü hayatını kaybetti
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Haldun Dormen Serenay Sarıkaya
Spor Mete Gazoz Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Uygun Fiyatlı OnePlus Z Telefonun Özellikleri Açığa Çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 19:50:29. #1.15#
title