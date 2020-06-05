Uygun Fiyatlı Honor 8S 2020 Tanıtıldı! İşte Honor 8S 2020 Özellikleri ve Fiyatı
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Uygun Fiyatlı Honor 8S 2020 Tanıtıldı! İşte Honor 8S 2020 Özellikleri ve Fiyatı

Honor yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Honor 8S 2020 özellikleri ve fiyatı ile kullanıcıların kalbini kazanacak gibi gözüküyor.

Uygun Fiyatlı Honor 8S 2020 Tanıtıldı! İşte Honor 8S 2020 Özellikleri ve Fiyatı
05.06.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:51

Honor yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Honor 8S 2020 özellikleri ve fiyatı ile kullanıcıların kalbini kazanacak gibi gözüküyor. Gelin hep beraber Honor 8S 2020 özellikleri ve fiyatı hakkında açıklananlan resmi bilgilere yakından bakalım.

Honor 8S 2020 Özellikleri

5.7 inç Full HD+ ekrana sahip olan Honor 8S 2020, MediaTek Helio A22 yonga setinden güç almakta. Cihazda 3GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunmakta. Akıllı telefonun depolama alanının MicroSD kart yardımı ile 512GB'a kadar artırılabileceği paylaşıldı.

Honor 8S 2020'de 13MP arka 5MP ön kamera sensörü yer almakta. 4G bağlantı teknolojisini destekleyen cihaz EMUI 9.0 arayüzüne sahip Android 9.0 (Pie) işletim sistemi ile kutudan çıkmakta. Cihazın 3.020 mAh bataryadan beslendiği ve çift SIM kart girişine sahip olduğu açıklandı.

Honor 8S 2020 Fiyatı

Honor 8S 2020'nin fiyatının 126 dolar olduğu açıklandı. 126 dolar şu anki kur ile 854 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata bildiğiniz üzere vergiler dahil değil.

Sizler Honor 8S 2020 hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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