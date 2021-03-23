Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu
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Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu

23.03.2021 00:08 | Son Güncelleme: 23.03.2021 00:16

Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu -Sivas'ta vatandaşlar, uygun fiyata et alabilmek için Et ve Süt Kurumunun önünde yaklaşık 50 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu, pandemi ve sosyal mesafe unutuldu Sivas'ta vatandaşlar, uygun fiyatta et alabilmek için Et ve Süt Kurumunun önünde...

Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu

-Sivas'ta vatandaşlar, uygun fiyata et alabilmek için Et ve Süt Kurumunun önünde yaklaşık 50 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu, pandemi ve sosyal mesafe unutuldu

SİVAS - Sivas'ta vatandaşlar, uygun fiyatta et alabilmek için Et ve Süt Kurumunun önünde yaklaşık 50 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu, pandemi ve sosyal mesafe unutuldu.

Sivas'ta uygun fiyatla et ürünleri satın almak isteyenler vatandaşlar Sularbaşı Mahallesi İmamhatip sokakta bulunan Et ve Süt Kurumu satış mağazasına akın etti. Pandemi kurallarına aldırış etmeyen vatandaşlar, yaklaşık 50 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Vatandaşların kuyrukta sıra beklerken Korona virüs kurallarını hiçe sayarak sosyal mesafeyi unuttukları görüldü. Satış mağazasında Kıyma kilogram fiyatı 37 Lira'dan, kuşbaşı et 40 Lira'dan satışa sunuluyor.

Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu
Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu
Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu
Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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