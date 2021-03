Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu

Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu -Sivas'ta vatandaşlar, uygun fiyata et alabilmek için Et ve Süt Kurumunun önünde yaklaşık 50 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu, pandemi ve sosyal mesafe unutuldu Sivas'ta vatandaşlar, uygun fiyatta et alabilmek için Et ve Süt Kurumunun önünde...