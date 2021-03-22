Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu
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Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu

22.03.2021 23:08 | Son Güncelleme: 22.03.2021 23:57
Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu

Sivas'ta vatandaşlar, uygun fiyata et alabilmek için Et ve Süt Kurumunun önünde yaklaşık 50 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Bu sırada sosyal mesafe de unutuldu.

Sivas'ta uygun fiyata et ürünleri satın almak isteyenler vatandaşlar, Sularbaşı Mahallesi İmamhatip Sokak'ta bulunan Et ve Süt Kurumu satış mağazasına akın etti.

SALGIN KURALLARI HİÇE SAYILDI

Pandemi kurallarına aldırış etmeyen vatandaşlar, yaklaşık 50 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Vatandaşların kuyrukta sıra beklerken koronvirüs kurallarını hiçe sayarak sosyal mesafeyi unuttukları görüldü. Satış mağazasında kıymanın kilosu 37 liradan, kuşbaşı etin ise 40 liradan satışa sunulduğu öğrenildi.

Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu
Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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