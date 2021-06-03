Uygulamayla hastanın adresi saniyeler içinde belirlenebilecek

Ambulans ve evde bakım hizmetleri ekipleri, özellikle pandemi sürecinde artan talebe yetişmek için zamanla yarışıyor.

Ambulans ve evde bakım hizmetleri ekipleri, özellikle pandemi sürecinde artan talebe yetişmek için zamanla yarışıyor. Bu noktada hastaya hızla ulaşılması da önem teşkil ediyor. Mobil sağlık ekiplerinin hızını etkileyen konulardan biri de hastanın adres bilgileri. Çoğu zaman çağrı merkezini arayan hasta ve hasta yakınları, yaşadıkları panikle adresi hatırlamakta zorluk yaşıyor ve bu nedenle zaman kaybı oluşabiliyor. Bu zaman kaybını hastanın lehine çevirmek amacıyla hayata geçirilen uygulama Postnick, hastanın adres bilgilerinin saniyeler içinde alınabilmesini sağlıyor.

Postnick'i, Acıbadem Sağlık Grubu'nun Acil ve Evde Sağlık Hizmetleri şirketi olan Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri de kullanmaya başladı.

İKİ TÜRK GİRİŞİMCİ HAYATA GEÇİRDİ

Adres bilgisi paylaşımında kaybedilen zamanın önemini ve kritikliğini fark eden iki Türk girişimci Buğra Kocatürk ve Yiğit Çallı'nın geliştirdiği ve Postnick adını verdikleri uygulama, adreslerin 1 saniyede paylaşılabilmesine imkan sağlıyor. Uygulamada kullanıcılar, adreslerini kısa takma isimler ile adlandırıyor ve böylece il, ilçe, mahalle, apartman numarası gibi detaylarla vakit kaybetmeden çok hızlı bir şekilde adres paylaşılabiliyor. Adreslerine, istedikleri takma isimleri tanımlayabilen Postnick kullanıcıları, bu takma isimlerini, entegre olan tüm platformlarda kullanabiliyorlar.

"SAĞLIK ALANINDA İLK ENTEGRASYONU ACIBADEM MOBİL İLE GERÇEKLEŞTİRDİK"

İş fikirleri ve sağlık alanında gerçekleştirdikleri entegrasyon hakkında detayları paylaşan Postnick kurucu ortağı ve CEO'su Buğra Kocatürk, "Postnick'i, tüm dünyada adres paylaşımı ile kaybedilen zamanı ve verimsizliği azaltmak amacıyla hayata geçirdik. E-ticaret ve kargo gibi birçok farklı alanda yaşanan adres problemlerine yenilikçi bir çözüm getirmenin yanı sıra, sağlık dikeyi bizler için çok büyük önem teşkil ediyor. Hastalar, özellikle acil durumlarda, uzun ve karmaşık adres bilgisi paylaşmak yerine, Postnick adını verdiğimiz kendi belirledikleri takma isimleri paylaşabiliyorlar. Bu takma isimler ile birlikte, sadece açık adres bilgisine değil, ilgili lokasyon ve adres tarifine de hızlı bir erişim sağlamış oluyoruz. Saniyelerin bile önemli olduğu, belki de hayat kurtarabileceği sağlık alanındaki ilk entegrasyonumuzu, Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri ile gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

HASTAYA HIZLI ULAŞIMDA ÖNEMLİ BİR KAZANIM SAĞLAYACAK

Sistemin işleyişine dair ayrıntıları paylaşan Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri Operasyon Direktörü Dr. Behiç Berk Kuğu, Postnick entegrasyonunun kazanımları hakkında şu bilgileri verdi:

"Acıbadem Mobil Sağlık Operasyon Merkezi olarak pandemi öncesinde ayda 30 bin çağrı alıyorduk. Bu oran pandemi ile birlikte yüzde 40 arttı ve yaklaşık 42 bin çağrıya ulaştı. Bu artışta evde bakım ve acil çağrıların çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Acil çağrılarda en kısa sürede hastaya ulaşmak çok önemli. Postnick ile adres almak için kaybedilen süreci, saniyeler düzeyine düşürüyoruz. Postnick uygulaması için operasyon merkezinde kullandığımız vaka ekranlarında kişinin 'postnick'ini sorgulayabildiğimiz bir alan oluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz bu sorgu alanı ile saniyeler içerisinde ekranlarımıza kişinin adresi gelebiliyor. Birçok alanda kolaylık sağlayacak bu uygulamanın sağlık alanında kullanılabilir olması, bizlere de hastaya ulaşmayı hızlandıracak bir katkı sağlayacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı