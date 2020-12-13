Uygulamaya takılan turist, genel izinli çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uygulamaya takılan turist, genel izinli çıktı

13.12.2020 18:14 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:19
Uygulamaya takılan turist, genel izinli çıktı

Ülke genelinde devam eden sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde Motorize Yunus Timleri D-100 karayolu üzerinde denetim yaptı.

Ülke genelinde devam eden sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde Motorize Yunus Timleri D-100 karayolu üzerinde denetim yaptı. Denetleme kapsamında kısıtlamada dışarıda olan kişilere cezai işlem uygulandı.

Ülke genelinde ikinci kez uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlama kapsamında sokağa çıkma izinleri olmayan vatandaşlara yönelikte Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir çok noktada denetimlerini sürdürüyor. Motorize Yunus Timleri de D-100 karayolu üzerinde denetleme gerçekleştirdi. Denetlemeler kapsamında kısıtlamada izinli olmadığı halde sokaklara çıkan kişilere 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca, denetleme kapsamında bir turist aracı uygulamaya takıldı. Turist aracında inceleme yapan ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında turistlerin izinli olması nedeni ile gönderildi. - DÜZCE

Uygulamaya takılan turist, genel izinli çıktı
Uygulamaya takılan turist, genel izinli çıktı
Uygulamaya takılan turist, genel izinli çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İzmir'de cezaevinden izinli çıkan şahıs öldürüldü
İzmir'de cezaevinden izinli çıkan şahıs öldürüldü
Cezaevinden izinli çıkan şahıs, pompalı tüfekle öldürüldü
Cezaevinden izinli çıkan şahıs, pompalı tüfekle öldürüldü
Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli
Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır
Magazin Ebru Şallı Hakan Taşıyan Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ersun Yanal Serdar Aziz Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uygulamaya takılan turist, genel izinli çıktı - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 18:25:30. #1.14#
title