UYGULAMAYA 3 GÜN KALA HES KODU KUYRUĞU
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UYGULAMAYA 3 GÜN KALA HES KODU KUYRUĞU

12.01.2021 12:52 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:56
UYGULAMAYA 3 GÜN KALA HES KODU KUYRUĞU

KORONAVİRÜSE karşı alınan yeni önlemler kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu getirildi.

KORONAVİRÜSE karşı alınan yeni önlemler kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu getirildi. 3 gün sonra uygulanmaya başlanacak yeni tedbir için İstanbul Kart Dolum Merkezleri önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbul kartlara koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu tarih itibarıyla kodunu kartına tanımlatmamış olanlar toplu taşıma kullanamayacak. Eşleme, internet üzerinden yapılabildiği gibi İstanbul Kart Dolum Merkezleri'nde de yapılabiliyor. Avcılar'da da İstanbul Kart Dolum Merkezi önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu. Uygulamaya 3 gün kala vatandaşlar kartlarını eşlemek için  İstanbul Kart Dolum Merkezleri'ne akın ediyor. Kimisi uzun süre kuyrukta beklediğini söylerken, uygulamayı gereksiz bulanlar da var.

KUYRUK UZADIKÇA UZUYORUzun süre kuyrukta beklediğini söyleyen Arif Akbal, "Kartları güncelleyeceğiz onun için bekliyoruz kaç dakikadır. HES kodunu eşleyecekmişiz. 3 gün sonra kullanamayacağız doğru. Yenilemeye çalışıyoruz biz de" dedi. 61 yaşındaki Gülten Şimşek ise, "Kartı alayım, sonra da HES kodu alacağım. 61 yaşındayım ben. Bana yasak yok sanırım. Evde duramıyoruz ne yapalım. Kızıma gidiyorum, torunlarıma gidiyorum." diye konuştu. Bir başka vatandaş da "Yarım saattir bekliyorum. Hep erteledim kaç zamandır böyle sona kaldım şimdi. Mecbur olmasa yapmazdım ama ne yapalım mecbur" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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