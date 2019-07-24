Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinde onlarca kişi iş sahibi oluyor

İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD), cezaevinden tahliyesi yaklaşan kadın ve erkek mahkumlara, öğrencilere, iş kurmak isteyenlere yönelik olarak uygulamalı girişimcilik eğitimlerine devam ederken, eğitimlere katılan kişiler devletten aldıkları geri ödemeli hibe ile iş sahibi oluyor.

İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Çiğli Hizmet Merkezi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kuzey Hizmet Merkezi iş birliği ile uygulamalı girişimcilik eğitimleri hız kesmeden sürüyor. Cezaevinden tahliyesi yaklaşan kadın ve erkek mahkumlara, öğrencilere, iş kurmak isteyenlere ve kadınlara verilen eğitimler, İZİD Karşıyaka'da, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu müdürlüklerinde gerçekleştiriliyor.

Dört gün toplamda 32 saat süren eğitimlere maksimum 25 katılımcı alınırken, katılımcılara uzmanlar tarafından bazı bilgiler aktarılıyor.

10 program tamamlandı

Eğitime katılmak isteyen adaylar, e-devlet üzerinden KOSGEB uygulamasına girerek istediği programa başvurularını yapabiliyor. Eğitimlerde devam mecburiyetinin bulunduğu ifade edilirken, bu eğitimlerin sonunda kişiler, devletin bir takım teşvik ve hibelerinden faydalanmaya hak kazanıyor ve daha sonrada iş sahibi oluyor.

İZİD Akademi Genel Koordinatörü Girişimcilik Eğitmeni Murat Taşkın da, eğitimlere ilişkin bilgiler verdi. Taşkın, 2019 yılı temmuz ayı itibariyle 10 programın başarı ile tamamlandığı, gıda ve hizmet sektörü ağırlıklı işletmelerin kurulduğu belirtildi. Taşkın, mahkumların tahliye olduktan sonra da İZİD danışma birimince yönlendirilerek iş dünyasına kazandırılmalarının sağlandığını belirterek, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da tahliyesi yaklaşan mahkumlara yönelik 8 programın planlanmış olduğu belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA