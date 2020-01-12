Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan 155 kursiyere sertifikaları verildi

12.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:22

Adana'da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarı ile tamamlayan 155 kursiyere sertifikaları verildi.

Sarıçam Belediyesi ile Küçük Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle yapılan proje kapsamında eğitimi başarıyla tamamlayanlar için belediye nikah salonunda tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Bilal Uludağ, belediye olarak ilçede yaşayan vatandaşların beceri ve isteklerine uygun refah ve mutluluk içerisinde çalışacakları yeni iş alanları açılabilmesi amacıyla KOSGEB ile ortak çalışma yürüttüklerini belirtti

Sarıçam'da işsizliği sona erdirme gayreti kapsamında çalışmalar yaptıklarını aktaran Uludağ, eğitime katılan kursiyerlere teşekkür etti.

Uludağ, kadınların çalışma hayatında aktif rol almalarının öncelikleri olduğunu vurgulayarak, gerek girişimcilik kurslarıyla gerekse kadınlar için planladıkları alternatif kurslarla desteklerinin artarak devam edeceklerini belirtti.

Konuşmanın ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kaynak: AA