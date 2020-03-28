Uygulamalı eğitimler korona mücadelesi tamamlandıktan sonra yapılacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Uygulamalı eğitimler korona mücadelesi tamamlandıktan sonra yapılacak - Haberler
Malatya İnönü Üniversitesi, Kızılay, Rektör, Güncel

Uygulamalı eğitimler korona mücadelesi tamamlandıktan sonra yapılacak

Malatya İnönü Üniversitesi'nde, bahar yarıyılında uzaktan eğitim yapılacağı belirtilip, uygulamalı eğitimlerin ise korona virüs salgını sonrası yoğunlaştırılmış şekilde yapılacağı vurgulandı.

28.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:25
Uygulamalı eğitimler korona mücadelesi tamamlandıktan sonra yapılacak

Malatya İnönü Üniversitesi'nde, bahar yarıyılında uzaktan eğitim yapılacağı belirtilip, uygulamalı eğitimlerin ise korona virüs salgını sonrası yoğunlaştırılmış şekilde yapılacağı vurgulandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yaptığı açıklamad, korona virüsün yaygınlaşmasını önlemek amacıyla üniversite tarafından eğitimle ilgili bir takım düzenlemeler yapıldığını belirtti. Rektör Kızılay, alınan kararları ise şöyle açıkladı:

"Teorik eğitimler ve tüm sınavlar, uzaktan öğretim sistemi (LMS) üzerinden yapılacaktır. Uygulamalı eğitimler, korona virüs salgını sonrası yoğunlaştırılmış şekilde yapılacaktır.

Ara sınavlar birimlerin alacağı kararlar doğrultusunda ileride duyurulacaktır. Final sınavları 1- 14 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, açık uçlu ve ödev türlerinden biri veya birkaçı şeklinde yapılacaktır. Lisans/ ön lisans programlarında, yılsonu ham başarı notuna (HBN) katkı oranı ara sınavlarda yüzde 40 ve final sınavında yüzde 60 olacaktır. Lisansüstü programlarda, yılsonu ham başarı notuna (HBN) katkı oranı ara sınavlarda yüzde 30 ve final sınavında yüzde 70 olacaktır."

Kızılay, uzaktan eğitim ile ilgili gelişmelerin http://www.inonu.edu.tr/tr/orgun adresinden takip edilmesini isteyip, "Evde kalın, sağlıklı kalın, uzaktan eğitim alın" şeklinde açıklamasını tamamladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek Haberler
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haberler
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi 'Gevşemeyin' dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter
Rusya'da 'Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor' iddialarına 'ayılı' cevap geldi Haberler
Rusya'da "Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor" iddialarına "ayılı" cevap geldi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Haberler
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti Haberler
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi...
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Samsun Valisi Kaymak'tan 'Samsun'da süper bulaştırıcı var' haberlerine yalanlama
Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar...
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor...
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye...
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Zekeriya Birkan Fahrettin Altun Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Sıla Yalın Ebru Polat Şeyma Subaşı
Spor Basketbolcu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Rize Türk İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Uygulamalı eğitimler korona mücadelesi tamamlandıktan sonra yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 18:52:04. #1.14#
title