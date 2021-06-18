"Uygulamalı E-İhracat Danışmanlık Desteği" firma ziyaretleri ile hız kazandı
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"Uygulamalı E-İhracat Danışmanlık Desteği" firma ziyaretleri ile hız kazandı

'Uygulamalı E-İhracat Danışmanlık Desteği' firma ziyaretleri ile hız kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Program (SOP) faaliyetleri kapsamında bölge illerde uygulanmaya başlanan "Uygulamalı E-ihracat Danışmanlığı Desteği" faaliyetleri Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta yapılmaya başlanan...

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Program (SOP) faaliyetleri kapsamında bölge illerde uygulanmaya başlanan "Uygulamalı E-ihracat Danışmanlığı Desteği" faaliyetleri Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta yapılmaya başlanan firma ziyaretleri ile hız kazandı.

"Uygulamalı E-ihracat Danışmanlığı Desteği", 24 Mayıs'ta faaliyetin ilk ayağı olan eğitimler ile başlamıştı. Firma ziyaretleri ise 14 Haziran'da Samsun'da yerleşik firmalara yapılan ziyaretler ile başlayıp, diğer illerde çalışmalarına devam eden firmalar ile devam ediyor. Yıl boyunca sürecek danışmanlık faaliyetleri kapsamında bölgeden 20 firma Uygulamalı E-ihracat Danışmanlığı Desteği'nden faydalanacak.

OKA'dan yapılan açıklamada, "Danışmanlık desteği kapsamında Ajansımızın ilanına başvuruda bulunan ve belirli kıstaslara sahip bu işletmelere e-ihracat süreçleri, küresel pazar yerlerinde mağaza açılması, ödeme sistemlerinin kurulması, e-ihracat stratejisinin belirlenmesi, lojistik, ürün iade işlemleri gibi konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. Faaliyetlerin tamamlanmasıyla, Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki işletmelerin e-ihracat kapasitesinin ve e-ihracatının artırılması amaçlanıyor" denildi. - SAMSUN

'Uygulamalı E-İhracat Danışmanlık Desteği' firma ziyaretleri ile hız kazandı
'Uygulamalı E-İhracat Danışmanlık Desteği' firma ziyaretleri ile hız kazandı
'Uygulamalı E-İhracat Danışmanlık Desteği' firma ziyaretleri ile hız kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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