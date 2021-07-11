Uygulamalar Siber Saldırıya Uğradığında Verilerimizi Nasıl Koruyabiliriz?
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Uygulamalar Siber Saldırıya Uğradığında Verilerimizi Nasıl Koruyabiliriz?

Uygulamalar Siber Saldırıya Uğradığında Verilerimizi Nasıl Koruyabiliriz?
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

BugBounter Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Arif Gürdenli, ilk olarak saldırıya uğramamak için önceden güvenlik ağımızın kontrol edilmesi gerektiğini ve müşteri verileri veya diğer verilerin mutlaka yedeklenmiş olarak bulunması gerektiğini ve yedeklenen verilerin normal verilerle aynı...

BugBounter Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Arif Gürdenli, ilk olarak saldırıya uğramamak için önceden güvenlik ağımızın kontrol edilmesi gerektiğini ve müşteri verileri veya diğer verilerin mutlaka yedeklenmiş olarak bulunması gerektiğini ve yedeklenen verilerin normal verilerle aynı yerde saklanmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Wise.tv

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Uygulamalar Siber Saldırıya Uğradığında Verilerimizi Nasıl Koruyabiliriz? - Haberler Ekonomi
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