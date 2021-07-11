Uygulamalar Siber Saldırıya Uğradığında Verilerimizi Nasıl Koruyabiliriz?

BugBounter Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Arif Gürdenli, ilk olarak saldırıya uğramamak için önceden güvenlik ağımızın kontrol edilmesi gerektiğini ve müşteri verileri veya diğer verilerin mutlaka yedeklenmiş olarak bulunması gerektiğini ve yedeklenen verilerin normal verilerle aynı...