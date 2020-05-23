Uygulamadan kaçtılar, eve dönünce yakalandılar
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Uygulamadan kaçtılar, eve dönünce yakalandılar

DÜZCE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 2 kişi, adreslerinin tespit edilmesi sonucu evlerinin önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Uygulamadan kaçtılar, eve dönünce yakalandılar
23.05.2020 03:14 | Son Güncelleme: 23.05.2020 03:17

DÜZCE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 2 kişi, adreslerinin tespit edilmesi sonucu evlerinin önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte denetimlerini artıran Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydıpınar Caddesi üzerinde 81 AAB 805 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ara sokaklara kaçmaya başladı. Polis ekipleri otomobilin plakasından kaçan sürücünün adresini tespit ederek evinin önünde barikat kurdu. Evinin önüne gelen sürücü Kadir K. ile otomobildeki Caner B. yakalandı. Kadir K. ile Caner B. gözaltına alınmak istenince sözlü olarak uzun süre polise direndi. Bu sırada evinin önünde oğlunun gözaltına alındığını gören Kadir K.'nın annesi de dışarı çıkarak, polislere sözlü olarak direnmeye çalıştı. Ancak polisler oğlunun 'dur' ihtarına uymadığını ve kaçtığını söyleyince anne çaresiz evine dönmek zorunda kaldı.Gözaltına alınan Kadir K. ile Caner B.'ye sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefet ettikleri için de toplam 6 bin 300 TL ceza uygulanırken, ayrıca Kadir K.'ya alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından da cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan 2 kişi polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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