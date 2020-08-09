Uygulamadan kaçan sürücüyü takip eden polis memuru kazada hayatını kaybetti
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Uygulamadan kaçan sürücüyü takip eden polis memuru kazada hayatını kaybetti

Samsun'da uygulama noktasında dur ihtarına uymayan sürücüyü takip eden Asayiş Şubesi Yunus ekibinde görevli polis memuru kazada yaşamını yitirdi.

Uygulamadan kaçan sürücüyü takip eden polis memuru kazada hayatını kaybetti
09.08.2020 01:07 | Son Güncelleme: 09.08.2020 01:28

Samsun'da uygulama noktasında dur ihtarına uymayan sürücüyü takip eden Asayiş Şubesi Yunus ekibinde görevli polis memuru kazada yaşamını yitirdi.

Atakum ilçesinde uygulama sırasında bir sürücü dur ihtarına uymadı. Uygulama noktasından kaçan şüpheliyi takip eden Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekibinde görevli polis memuru Adem Keskin (33), motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Yaralanan polis memuru 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uygulama noktasından kaçan sürücü polis tarafından kısa sürede yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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