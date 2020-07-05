Uygulamadan kaçan otobüsten 40 yolcu çıktı - Uygulamadan kaçan otobüsten 40 yolcu çıktı İdari pazara cezası kesilip, 15 gün trafikten men Esenyurt'ta toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uygulamalarda, fazla yolcu alan halk otobüsü güzergahı dışında durdurularak idari pazara cezası kesilip 15 gün de trafikten men edil.

- Uygulamadan kaçan otobüsten 40 yolcu çıktı

İdari pazara cezası kesilip, 15 gün trafikten men

İSTANBUL - Esenyurt'ta toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uygulamalarda, fazla yolcu alan halk otobüsü güzergahı dışında durdurularak idari pazara cezası kesilip 15 gün de trafikten men edil. 28 kişi olması gereken otobüsten 40 kişi çıktı.

Esenyut'ta toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yapıldı. Denetim sırasında bir otobüsün kaçtığı görüldü.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği Ekipleri içinde fazla yolcu olan halk otobüsünü durdurmaya çalıştı. Halk otobüsü şoförü güzergahı dışında duruldu. İçerisinde toplam 28 kişi olması gereken, otobüsten 40 kişi çıktı İçerisinde fazla yolcu buluna halk otobüsü sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca, halk otobüsü güzergahı dışında seyir ettiği için 15 gün trafikten men edildi.

Kaynak: İHA