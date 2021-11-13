Uygulamada panikleyen sürücü, muhabirin ayağını ezdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uygulamada panikleyen sürücü, muhabirin ayağını ezdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uygulamada panikleyen sürücü, muhabirin ayağını ezdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde "Bir Hareketine Bakar Hayat" sloganıyla gerçekleştirilen uygulamada durdurulan sürücü panikleyince muhabirin ayağını ezdi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde "Bir Hareketine Bakar Hayat" sloganıyla gerçekleştirilen uygulamada durdurulan sürücü panikleyince muhabirin ayağını ezdi.

İçişleri Bakanlığı talimatıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'nın Karasu ilçesinde de "Bir Hareketine Bakar Hayat" sloganı ile emniyet kemerine farkındalık etkinliği düzenlendi. İlçenin Kaymakamlığı önünde başlayan etkinlikte durdurulan otomobil sürücüsü, panik yaparak etkinliği haber leştirmek isteyen muhabirin ayağını ezdi. O anlar etkinliği çeken başka bir muhabirin kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülere, ilçe kaymakamının muhabirlere "Dikkatli olun" demesi, sonrasında otomobilin muhabirin ayağını ezmesi yer alıyor. - SAKARYA

Uygulamada panikleyen sürücü, muhabirin ayağını ezdi

Uygulamada panikleyen sürücü, muhabirin ayağını ezdi

Uygulamada panikleyen sürücü, muhabirin ayağını ezdi

Uygulamada panikleyen sürücü, muhabirin ayağını ezdi

Boşanma aşamasındaki eşinin ölümüne neden olan koca tutuklandı

Boşanma aşamasındaki eşinin ölümüne neden olan koca tutuklandı

 İntihara kalkışan genç kadını, polis ekipleri ayaklarından kaldırarak kurtardı

İntihara kalkışan genç kadını, polis ekipleri ayaklarından kaldırarak kurtardı

 Polisler camı kırıp genç kadını son anda ipten aldı

Polisler camı kırıp genç kadını son anda ipten aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title