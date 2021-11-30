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Uygulamada durdurdukları araçtan dedektör ve uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uygulamada durdurdukları araçtan dedektör ve uyuşturucu ele geçirildi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde polis ekiplerinin yaptıkları uygulamada durdurdukları bir araçta yapılan aramada, define aramada kullanılan dedektör ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde polis ekiplerinin yaptıkları uygulamada durdurdukları bir araçta yapılan aramada, define aramada kullanılan dedektör ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Eskipazar ilçesinde sabah saat 04.30 sıralarında ilçede yapıkları genel asayiş uygulaması sırasında polis ekipleri F.Ö idaresindeki bir aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada bir adet 7,65mm çaplı ruhsatsız tabanca ve kesici alet ile, 0,35 gram bonzai, 2,40 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanımında kullanılan 2 adet apart, ayrıca bir adet bakır vazo, bir adet köstekli saat ve define aramada kullanılan dedektör ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.Ö savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yarılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

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