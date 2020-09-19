Uygulama yapan trafik polisine çarpıp kaçtı
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Uygulama yapan trafik polisine çarpıp kaçtı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde uygulama yapan trafik polisine çarpıp kaçan sürücü, ekiplerin takibiyle yakalandı.

Uygulama yapan trafik polisine çarpıp kaçtı
19.09.2020 20:11 | Son Güncelleme: 19.09.2020 20:14

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde uygulama yapan trafik polisine çarpıp kaçan sürücü, ekiplerin takibiyle yakalandı.

O.D.T'nin (19) kullandığı 55 BCA 51 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Gençlik Parkı Tramvay Durağı karşısında uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Turap Göçer'e (45) çarptı.

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Göçer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan sürücü, ekiplerin takibi sonucu Gençlik Caddesi'nde yakalandı.

Gazi Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Recep Bilek
Recep Bilek
AA Editörü
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