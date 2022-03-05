Uygulama yapan polisi görünce otomobilini bırakıp kaçtı - Haberler

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Uygulama yapan polisi görünce otomobilini bırakıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uygulama yapan polisi görünce otomobilini bırakıp kaçtı

Bolu'da, seyir halindeyken uygulama yapan trafik polisini gören sürücü, otomobilini önce geri geri sürdü daha sonra bırakıp kaçtı.

BOLU (İHA) - Bolu'da, seyir halindeyken uygulama yapan trafik polisini gören sürücü, otomobilini önce geri geri sürdü daha sonra bırakıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde seyir halinde olan bir sürücü uygulama yapan polis ekiplerini görünce aracını geri geri sürmeye başladı. Polisin dikkatini çeken sürücü yapılan "dur" uyarısına rağmen trafiğin içinde 100 metre boyunca geri gittikten sonra araçtan inerek kaçtı. Polis ekiplerinin "dur" uyarısına uymayarak kaçan sürücünün otomobili, ekipler tarafından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, trafik güvenliği tehlikeye düşürüldüğü gerekçesiyle araç plakasına ceza uyguladı. - BOLU

Uygulama yapan polisi görünce otomobilini bırakıp kaçtı

Uygulama yapan polisi görünce otomobilini bırakıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tragger, Polis, Bolu, 3. Sayfa, Haberler

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