Uygulama yapan polise otomobilin çarpma anı kamerada

20.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:19

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, rutin yol kontrolü sırasında hızla gelen bir otomobilin polis memuru Erkan Temel'e (47) çarpıp, yaralanmasına neden olduğu kaza, bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

kaza, dün saat 21.00 sıralarında Denizli - Antalya karayolu, Sarıabat Mahallesi yakınlarındaki yol kontrolü sırasında Denizli Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erkan Temel, Tuncay Çetin yönetimindeki 45 FP 881 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonetin yanında ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan Temel'e, hızla gelen Oktay Yıldırım yönetimindeki 20 U 0353 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre savrulan Temel, mesai arkadaşının önüne düşüp, ağır yaralandı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru, tedaviye alındı. Temel'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma kazanın ardından otomobil sürücüsü Yıldırım'ı gözaltına aldı.Kaza anının yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaynak: DHA