Uygulama yapan polis memuruna otomobil çarptı
Haberler » Güncel » Uygulama yapan polis memuruna otomobil çarptı - Haber

Uygulama yapan polis memuruna otomobil çarptı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, polise çarparak yaraladı.

17.12.2019 23:41 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:43
Uygulama yapan polis memuruna otomobil çarptı

'nın ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, polise çarparak yaraladı.

Seydişehir Merkez Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde akşam saatlerinde sabit trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Ömer Kayapınarın kullandığı 10ABP 72 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, uygulamada görevli trafik polisine Atilla Aras'a çarptı

Yaralanan polis memuru, Atilla Aras ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden ayrılmayan sürücü ise gözaltına alındı..

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uygulama yapan polis memuruna otomobil çarptı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler