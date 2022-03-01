İSTANBUL (İHA) - Uygulama üzerinden dolandırdı, 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL İstanbul'da bir alışveriş uygulaması üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdıkları öne sürülen sevgililerin yargılandığı davada karar açıkladı. Davada 1 sanık toplam 60 yıl ceza alırken, iki sanık ise beraat etti.

İstanbul'da bir uygulama üzerinden altın ve çeşitli ürünler satarak güven kazandıktan sonra aldıkları yüklü siparişleri teslim etmeyerek çok sayıda kişiyi dolandırdıkları öne sürülen Emre Kızak ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hilal Arslan ve kardeşi Cemre Kızak'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 9.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada müştekilerin ve sanıkların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanık avukatları müvekkillerinin herhangi bir yarar elde etmediğinin açık olduğunu söyleyerek beraatlarına karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Cemre Kızak ve Hilal Arslan'ın beraatlarına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık Emre Kızak hakkında ise 36 kişiye karşı 'dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 60 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Emre Balpetek'in şüpheli Emre Kızak, Cemre Kızak ve Hilal Arslan tarafından dolandırıldığı anlatıldı. İddianamede yer alan müştekinin beyanında, şüpheli Emre Kızak'ın kendisine bir siteden indirim kodu ile altın satışı yaptığını söylediği, kendisine güvenerek şüpheli Emre Kızak'ın kız kardeşi olan şüpheli Cemre Kızak'ın banka hesabına parça parça olmak üzere toplamda 91 bin 100 lira gönderdiği kaydedildi. Müştekinin iddianamedeki beyanında, şüpheli Emre Kızak'ın kendisine sadece 2 adet 50 gramlık külçe altın teslim ettiği, daha sonra müştekinin para göndermeye devam ettiği ancak şüphelinin uygulamada sıkıntı olduğunu söyleyerek kendisini oyaladığını söylediği aktarıldı.

İddianamede yer alan müşteki beyanının devamında, müşteki Emre Balpetek'in paralarının şüphelinin annesinde olduğunu düşündüğünü söylediği, ayrıca paraların bir kısmının da şüpheli Emre Kızak'ın kız arkadaşı şüpheli Hilal Arslan'da olduğunu düşündüğünü belirttiği, şüphelilerin suç ortağı olduklarını düşündüğü ve kendisini dolandıran şüphelilerden şikayetçi olduğunu anlattığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Emre Kızak, Cemre Kızak ve Hilal Arslan'ın başka müştekilere karşı da benzer eylemlerde bulundukları iddiasına ilişkin, şüpheliler hakkında 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan İstanbul 9.Ağır Ceza Mahkemesinde dosyalarının olduğu ve kovuşturma dosyalarının hala devam ettiği yer aldı. Şüpheliler hakkında soruşturma yapılıp bir çok müşteki yönünden kamu davaları açıldığının ve müşteki Emre Balpetek'in de şikayetinin aynı konulara ilişkin olduğunun tespit edildiği iddianamede, şüphelilerin müştekiyi kendisine ucuza altın alacaklarından bahisle aldatma kastı ile hareket ederek üzerlerine atılı suçları işlediklerinin anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, şüpheliler Emre Kızak, Cemre Kızak ve Hilal Arslan hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 4,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.