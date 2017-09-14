Uygulama Sırasında Duyulan Silah Sesleri Paniğe Neden Oldu

Adana'da polis ekiplerinin suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik uygulaması sırasında ara sokaktan duyulan silah sesleri paniğe neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Asayiş, Uyuşturucu ile Mücadele ve Terörle Mücadele şube müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi'nde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.



Caddenin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekiplerin uygulaması sırasında, Onur Mahallesi ara sokaklarından bir kaç el silah sesi duyuldu.



Polis telsizinden önlem amaçlı takviye ekip istenmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.



Silah sesinin geldiği ara sokağa giren ekipler, herhangi bir suç unsuru ile karşılaşmadı.



Ekipler, ateş açan şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.