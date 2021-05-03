"Uygulama Performans İzlenebilirlik" lideri seçildi
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"Uygulama Performans İzlenebilirlik" lideri seçildi

'Uygulama Performans İzlenebilirlik' lideri seçildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bankacılık ve sistem entegrasyonu çözümleri sunan Asseco SEE- (ASEE), Türkiye'nin ana distribütörü olduğu Uygulama Performans İzlenebilirlik (APM) yazılım markası Dynatrace'in, 2021 Gartner Magic Quadrant raporunda lider seçildiği bildirildi.

Bankacılık ve sistem entegrasyonu çözümleri sunan Asseco SEE- (ASEE), Türkiye'nin ana distribütörü olduğu Uygulama Performans İzlenebilirlik (APM) yazılım markası Dynatrace'in, 2021 Gartner Magic Quadrant raporunda lider seçildiği bildirildi. Dynatrace'in, böylece bu raporda üst üste 11. kez lider olduğu kaydedildi.

Bilişim şirketi ASEE Türkiye'nin Uygulama Performans İzlenebilirlik iş ortağı Dynatrace, "Magic Quadrant 2021" raporunda APM lideri seçildi. Aynı raporda üst üste 11. kez lider seçilme başarısı elde eden Dynatrace'in, iş sürekliliğine katkısının da tekrar tescillenmiş olduğu belirtildi.

ASEE Türkiye Yeni Ürünler Müdürü Osman Özdemir, "Özellikle dijital dönüşümün değerinin daha da anlaşıldığı pandemi döneminde, karmaşık problemlerin çözümünde, milyarlarca verinin yapay zeka ile analiz edilip kök nedenin bulunması ve otomatik düzeltici aksiyonlar alınabilmesi iş sürekliliği, verim artışı ve kaynakların yenilikler yaratmaya harcanması anlamında büyük fayda sağlamaktadır" dedi.

'Uygulama Performans İzlenebilirlik'in çağdaş, çoklu bulut gözlemlenebilirliği için kritik bir öneme sahip olduğunun vurgulandığı Gartner'in açıklamasında ise, "APM yazılımları; uygulamaların davranışlarının, altyapı bağlarının, kullanıcılarının ve iş anahtar performans göstergelerinin, uygulamaların yaşam döngüsü boyunca izlenmesini sağlıyor" denildi.


'Uygulama Performans İzlenebilirlik' lideri seçildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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